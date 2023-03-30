Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan parfüm deposunda çıkan büyük çaplı yangın drone ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde bulunan parfüm deposunda çıkan yangına müdahale çalışması sürerken, bir yandan da terfi istasyonlarından hortumlarla su takviyesi yaparak yangına müdahale ediliyor. Ayrıca şu ana kadar yangında herhangi bir can kaybının olmaması ise rahat bir nefes aldırdı.

Parfüm depsunu saran yangın drone ile havadan da görüntülendi. Yangının etkisiyle fabrikanın duvarları, çatıları tamamen çökerken alevlerin arasında patlamalar halen devam ediyor.