İnegöl Belediyesi’nde Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde işe yeni başlayan 20 personele Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Bahçıvanlık Eğitimi Kursu düzenlendi. 186 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan personellere sertifikaları törenle takdim edildi.

İnegöl Belediyesi’nde Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde işe yeni başlayan 20 personele yönelik İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Bahçıvanlık Eğitimi kursu düzenlendi. Personellerin yeterliliklerini arttırmak, daha bilinçli ve donanımlı hale gelmelerini sağlamak adına yapılan ve 2 ay boyunca 186 saat süren kursta; dış ve iç mekan bitkilerinin periyodik bakım işlemlerinin yapılması, budama metotlarının uygulanması, uygun sulama sistemleri ile sulama yapılması, bitkisel üretimde karşılaşılan bitki zararlıları ile mücadele edilmesi, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirlerin alınması, arazinin toprak özelliklerini tespit ederek gerekli olan düzenlemelerin yapılması konularında, mesleki ve teknik açıdan yetkinlik ve becerilerin yükseltilmesi eğitimleri verildi.

Kursu başarıyla tamamlayan 20 personel için İnegöl Belediyesi Şantiyesinde bulunan konferans salonunda sertifika töreni düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, şu ifadelere yer verdi: “Bugün burada bulunmaktan mutluyum. Bir eğitim aldınız ve bu eğitim neticesinde bugün sizlere sertifikalarınızı takdim edeceğiz. İnegöl Belediyesi olarak hedeflerimizden biri de kurumsallaşma noktasında eksiklerimizi gidermekti. Bunun merkezinde insan var dedik ve en önemlisi de insanın gelişimi dedik. Bu noktada arkadaşlarımıza Kaizen eğitimleri aldırmaya çalıştık, Kaizen’i kendi kurumumuz içerisinde uygulamaya çalıştık. Burada amacımız yalın çalışmak, sade ve tasarruflu çalışmak, verimli çalışmayı öğrenmek, yenilikçi çalışmayı öğrenmek gibi birtakım hedeflerimiz vardı. Ben de çalışma arkadaşlarımızın azmini, çalışma gayretini gördükçe mutlu oluyorum. Bahçıvanlık eğitimi de sizin kendi alanınız. Park Bahçeler Müdürlüğünde çalışıyorsunuz. Burada mutlaka işin başında Müdürümüz, Başkan Yardımcımız ya da teknik anlamda sorumlu arkadaşlarımız olsa da her bir bireyin kendisini geliştirmek için fırsat ve imkanlar var. Bugün Halk Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla bu hizmetler sertifikasyona dönebiliyor. Bunları da ben kıymetli buluyorum. Ama en kıymetlisi sizin buradaki çaba ve gayretleriniz.”

“Cenabı Allah bizlere ilk emri oku olarak buyuruyor. Sonuçta doğumdan ölüme kadar geçen tüm aşamada öğrenme, yenilenme faaliyetine, gelişme faaliyetine katılmak lazım. Ben bu faaliyetin sadece işinizde değil gündelik yaşamınızda da sizlere katkı sunacağını düşünüyorum. Bilgi sahibi olmak güzel bir durum. Sizler de bu eğitimle kendinizi mesleğinizde geliştirme fırsatı bulacaksınız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sertifika almaya hak kazanan çalışma arkadaşlarımı da tebrik ediyorum.”

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

MURAT ERDOĞAN