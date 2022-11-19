Cuma Mahallesi Elektrik Sokak üzerinde bulunan belediyeye ait açık otoparkta park halindeki bir hafif ticari araç alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Cuma Mahallesi Elektrik Sokak üzerinde bulunan belediyeye ait açık otoparka Hüseyin Yücel 26 RV 952 plakalı hafif ticari aracını park edip gitti. Bir süre sonra araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini fark eden otopark görevlileri araca müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar durumu ise itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, başka araca sıçramadan yangını söndürdü.

Yangın sonucundan araç kullanılamaz hale gelirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.