Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada motosiklet, park halindeki otomobile çarptı; 1kişi yaralandı.

Kaza Kemakpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Mehmet G. Yönetimindeki 16 KAU 62 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde olan 16 JIV 53 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücünün arkasından düşen Şükriye G.(70) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk olan Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.