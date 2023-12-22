İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul Çevre Yolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Z.U.U. isimli sürücünün yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, sürücünün 34 YM 2552 plakalı aracını emniyet şeridine ani şekilde park etmesiyle ortaya çıktı.

Saatlerce aracı yol kenarında terkedilmiş bir şekilde duran Z.U.U.'yu fark eden vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri, yapılan kontroller sonucunda sürücünün kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.