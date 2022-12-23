Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kılıç sokakta seyir halinde olan Sürücü Batuhan A.(17) yönetimindeki 16 AYC 526 plakalı motosiklet, karşıdan gelen araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halinde olan 40 ND 570 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.