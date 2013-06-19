



Sinanbey mahallesi Birinci Leylak sokakta park halinde bulunan özel otomobil de çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu.

Dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen beklenmeyen olayda, Ertuğrul Han isimli vatandaş, aracını evinin önüne park ederek evine gitti. Yaklaşık yarım saat sonra aracın ön konsolundan alevler çıkmaya başladı.

Araçtan alevler çıktığını gören çevre esnafı, yangın tüpleri ile müdahale edip yangını söndürmeye çalışırlarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisine yayılan alevleri kısa sürede söndürdüler.

Yapılan incelemeler sonucunda yangının, aracın ön konsolunda bulunan Navigasyon aletinin kısa devre yapması sonucu oluşan kıvılcımlardan çıktığı tespit edildi. Yangın sonucunda, araç içerisinde bulunan koltuklar ve ön konsol zarar gördü.





Editör: TE Bilişim