Balıkesir’in Edremit ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Cennetayağı Mahallesi 831. Sokak üzerinde park halinde olan 35 AEL 568 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale edildi. Yangın sonucu otomobilin motor bölümünde maddi hasar meydana geldi. Yangın söndürüldükten sonra konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA