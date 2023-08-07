Korkunç bir kaza, Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşandı. Sabahın erken saatlerinde, park halindeki bir TIR'a çarpan bir otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada, Orhan Çalışkan (46) ve eşi Serpil Çalışkan (40) ile kızları Ceydan Çalışkan (16) ve araçtaki Ceyda Vatansever (16) yaşamlarını yitirdi. Yaralılar arasında ise Serpil ve Orhan Çalışkan'ın oğlu R.Ç. (14) ve Z.Ş. (17) bulunuyor.

Kaza, Bursa-Balıkesir kara yolunun 60. kilometresindeki Uluabat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Orhan Çalışkan yönetimindeki 16 KPD 36 plakalı otomobil, Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halindeyken, uyuyan TIR sürücüsü Harun Tanrıverdi'nin (42) içinde bulunduğu 35 BDJ 710 plakalı TIR'a çarptı.

Olay yerine gelen polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, ihbarla birlikte hızla müdahale etti. Ancak, maalesef Orhan Çalışkan, eşi Serpil Çalışkan, kızları Ceydan Çalışkan ve Ceyda Vatansever'in hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Yaralanan R.Ç. ve Z.Ş. ise derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

R.Ç.'nin hayatını kaybeden Serpil ve Orhan Çalışkan çiftinin oğlu olduğu bilgisi doğrulandı. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.