Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl açık alan sporlarını öne çıkararak her yaştan bireyin sağlıklı ve güvenli spor yapmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği parklarda spor etkinlikleri bu yıl da büyük ilgi görüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin uzun yıllardır uyguladığı parklarda spor etkinlikleri vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Düzenli olarak yapılan egzersizlere katılım her geçen gün artarken, Eskişehirliler açık havada spor yapmanın tadını çıkarıyor.

Her yaştan bireyin spor yapabilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler bu yıl da 6 parkta, hafta içi 4 gün boyunca düzenli olarak sabah saatlerinde yapılıyor.

Uzman spor antrenörleri eşliğinde 09.30’da başlayan parklarda spor etkinlikleri Pazartesi ve Çarşamba günleri Büyük Anıtpark (Şarhöyük), Kum Saha Park (Yenibağlar), Uluönder Göletli Park’ta, Salı ve Perşembe günleri ise Kardelen Spor Parkı (Vişnelik) Osmangazi Spor Sahası ve Kentpark’ta (Şeker) gerçekleştiriliyor.

Açık havada parklarda spor yapma imkanı verilmesi nedeniyle Başkan Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür eden vatandaşlar, “Spor aktivitelerini kaçırmadan takip ediyoruz. Çocuklarımızda bizimle geliyorlar. Hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyoruz. Her yaştan sporsever etkinliklere katılıyor. Düzenli spor yapmanın çok büyük faydası var. Üstelik açık havada, yemyeşil parklarımızda özgürce spor yapıyor olmak ayrı bir güzellik. Bizlere bu imkanı sağlayan Başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.” dediler.