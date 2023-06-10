Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yürütülen çalışmalar ile Bilecik, güzelleşiyor.

Başta orta refüjler olmak üzere, kent genelindeki caddeler, sokaklar, park ve bahçeler ile yeşil alanlarda yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarını yerine getiren ekipler, şehri bahar ve yaza hazırlıyor. Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi çevresi, tarihi belediye binası ve saat kulesi gibi yoğun ziyaretlerin gerçekleştirildiği alanlar başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda ot temizliği ve budama çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

"Bitki ihtiyacının yüzde 90’ı kendi seramızda sağlanıyor’’

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açılamada, "Belediyemize ait serada yapılan çalışmalarla her yıl yüz binlerce bitki, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı personelin özenli çalışması ile yetiştirilerek, toprakla buluşturuluyor. Şehirdeki park ve bahçeler ile peyzaj alanlarında kullanılan bitki türlerinin yüzde 90’ının karşılandığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı’nda çelik köklendirme usulüyle yüz binlerce bitki üretimi yapılıyor.Bin metrekare kapalı alanda her yıl olduğu gibi bu yıl da 100 bini aşkın bitkinin yetiştirildiği seradaki bitkiler çalışanlar tarafından toprakla buluşuyor.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları çerçevesinde ayrıca budama, genel bakım ve düzenleme çalışmaları yanı sıra ot temizliği çalışmalarıyla da vatandaşlara hizmet ediyor" ifadelerine yer verildi.