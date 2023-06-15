

İnegöl'de parkta bıçaklandı

Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay Ertuğrulgazi mahallesi Aygören sokakta bulunan parkta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ferhat H.(19), saldırgan tarafından bıçaklandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi arıyor.