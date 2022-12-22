Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren polyester atölyesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin parmakları koptu.
Olay Mahmudiye Mahallesi Kafkas Sokakta faaliyet gösteren polyester atölyesinde meydana geldi. Kesim yapan işçi Mehmet T.(50), bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini makineye kaptırdı. Elinin 3 parmağı kopan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi tedavinin ardından parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.