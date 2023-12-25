31 Mart 2024'teki yerel seçim öncesi partiler arasındaki hazırlıklar, yeni haftada da hız kesmeden devam edecek. AK Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi temsilcileri ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda CHP ve İYİ Parti'de aday belirleme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

AK Parti'nin yerel seçim stratejileri yeni haftada da şekillenmeye devam edecek. Parti yöneticileri, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi yetkilileriyle görüşerek işbirliği çerçevesini oluşturacak. Yeniden Refah Partisi, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde aday çıkarma kararını, yapılacak görüşmelerin sonuçlarına göre verecek. Büyük Birlik Partisi ise özellikle büyükşehirlerdeki işbirliği durumunu belirleyecek.

AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen 13 komisyon toplantısı sonucunda yerel seçimlerde iş birliği kararı alındı. İki parti, 59 kentte ortak aday çıkaracak, 22 ilde ise kendi adaylarıyla yarışacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni haftada gerçekleştirecekleri görüşmeler, ittifakın nihai kararını belirleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise seçim çalışmaları sürüyor. 126 seçim çevresinde belediye başkan adayları açıklandı. İstanbul'da 27 Aralık'ta yapılacak aday tanıtım lansmanı ve Ak Parti'nin ilçe adaylarının açıklanması bekleniyor.

CHP Parti Meclisi'nin yeni haftada toplanarak adayları değerlendirmesi beklenirken, İYİ Parti Başkanlık Divanı da ilk gününde toplanacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il ziyaretlerinin yansımaları değerlendirilecek ve ittifaksız seçim kararının sahadaki etkisi tartışılacak.