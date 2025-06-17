Ziyareti duyuran Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, bunun Ermenistan Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olduğunu belirtti.

Simonyan, bu görüşmenin iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu vurgularken, ziyaretin barışçıl amaç taşıdığını ifade etti. Paşinyan’ın Türkiye’ye yapacağı bu resmi ziyaretin, Erdoğan ile bire bir formatta gerçekleşeceği belirtildi.

Ziyaret kapsamında bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor. Simonyan, Ermenistan’ın yeniden bir savaşa sürüklenmemesi için hükümetin adımlar attığını ve bu ziyareti de bu sürecin bir parçası olarak değerlendirdi.

Daha önce iki lider, Birleşmiş Milletler’in 79. Genel Kurulu sırasında New York’ta Türkevi’nde görüşmüştü. O görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’a kendi yazdığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabını hediye etmişti. Bu jest, samimi bir diplomatik mesaj olarak değerlendirilmişti.