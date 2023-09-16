Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Kapadokya Uluslararası IP (Intellectual Property/Fikri Mülkiyet) Günleri etkinliğinin sekizincisi düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bu sene Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğinde düzenlenen Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2023 etkinliği ile Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları konusundaki sorunları konunun profesyonelleri tarafından paylaşılırken, yaşanan süreçler sektör temsilcileri tarafından örnek olaylar ile irdelendi.

Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İki tam gün boyunca süren, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, “Ülkemizin Fikri Mülkiyet Hakları konusunda oturmuş bir sisteme sahip olmasını Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak oldukça önemsiyoruz. Konuya verdiğimiz önemle Kapadokya Uluslararası IP Günlerini artık geleneksel hale getirerek bu yıl sekizincisini düzenledik.

Yaşadığımız dönemde teknolojideki ilerleme ve yenilik içeren çalışmalar ülkelerin ekonomik açıdan kalkınmalarındaki en önemli güç olarak yerini almışken, fikri mülkiyet korumasının daha güçlü şekilde yapılması buluşları teşvik ederek ekonomik büyümeye ivme katmaktadır. Bu nedenle teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak bugün geldiğimiz noktada yapay zeka, günümüzün en önemli teknolojisi olmaya aday ve olağanüstü bir hızla gelişmeye de devam ediyor. Hemen hemen her sektöre ulaştığını hissediyor ve etkilerini bir dizi teknolojik, ekonomik, sosyal ve yasal açıdan görüyoruz. Teknolojiyi koruma isteğinin artmasıyla beraber, pek çok ülke fikri mülkiyet kanunlarını güçlendirmek adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Aksi takdirde buluşçuların emeği korunamamakta, farklı buluşların yapılması azalmakta; bu durumda teknolojik ilerlemenin sekteye uğramasına sebep olmaktadır.

Bu bilinç ile Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, Erciyes Üniversitesi’nin ve Kayseri Üniversitesi’nin ticari değer taşıyan teknolojik bilgi ve patent üretmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi’ne ait toplam 70 patent tescil edilmiş olup, bunlardan 9 tanesi Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi vasıtası ile lisanslanmış, 2’si de devir edilmek suretiyle ticarileştirilmiştir. Bu ticarileştirme örnekleri Türkiye’de ilklerden olup, ilk defa üniversite sahipliğindeki bir patentin ihale ile devri gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.