Meslek liselerinin yerli ve millî üretimdeki önemine vurgu yapan Milli Eğitim Bakanlığı, patent, faydalı model, tasarım ve marka başvuru sayılarının 2020 yılına göre bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8 bin artışla 254'ten 20 bin 347'ye ulaştığını duyurdu. Bakanlık, tescil sayısının yüzde 3 bin 800 artışla 63'ten 2 bin 438'e çıktığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nca 11. Kalkınma Planı'nda (2019-2023) yer alan "Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapmaları teşvik edilecektir." hedefi doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin buluş içeren özgün çalışmaları, yeni ürünlerin ve tasarımların fikrÎ ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve bu konuda okullarda bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 26 Nisan Dünya Fikrî Mülkiyet Günü olması dolayısıyla meslek liselerinin bu konudaki faaliyetlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede son 20 yılda eğitimin her kademesinde olduğu gibi mesleki ve teknik eğitimde de seferberlik gerçekleştirildiğini söyledi.



Ülkelerin kalkınmasındaki en önemli unsurun patent, faydalı model, marka ve tasarımla ilgili fikrî mülkiyet kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak olduğuna dikkati çeken Bakan Özer, yapılan çalışmalarda patent, faydalı model, tasarım ve marka başvuru sayılarının 2020 yılına göre bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8 bin artışla 254'ten 20 bin 347'ye ulaştığını, tescil sayısının da yüzde 3 bin 800 artışla 63'ten 2 bin 438'e çıktığını duyurdu.

Bakan Özer, tescili alınan 184 ürünün ise ticarileştirildiğini belirterek bununla mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesine 200 milyonun üzerinde gelir sağlandığını kaydetti.