26 Ağustos'ta meydana gelen olayda, köpeği olan TRAHAYKO Derneği üyesi ve bir turizm şirketinde çalışan Efsun İsgent ile evine gelen patronu Celil Hacısalihoğlu arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan bir tartışma sonucunda yaşananlar büyük bir trajediye dönüştü.

Tartışmanın tırmandığı anlarda Celil Hacısalihoğlu yanında getirdiği bir tabanca ile Efsun İsgent'e ateş etti. Bu saldırı sonucunda İsgent ağır bir şekilde yaralandı. Silah sesini duyan komşular, olay yerine geldi ve acilen yardım çağrısında bulundular. İsgent, özel bir hastaneye kaldırıldı ve daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alındı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayın ardından tutuklanan Celil Hacısalihoğlu, savcılık sorgusunda silahın yanlışlıkla ateş aldığını ve öldürme kastının olmadığını iddia etti.

KÖPEĞİME DİKKAT EDİN

Efsun İsgent'in yaşadığı travmatik olay sonrasında, komşularına ve hastanedeki sağlık personeline, köpeği olan 'Papi'ye dikkat etmeleri için rica ettiği öğrenildi. TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşanan bu üzücü olayın ardından duydukları üzüntüyü ifade ederek, olayın detaylarını Efsun İsgent'in komşularından öğrendiklerini söyledi. Kurban, İsgent'in bilinci açıkken bile köpeği için endişelendiğini ve "Evimde köpeğim var, onunla ilgilenin" dediğini aktardı.Efsun İsgent'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve bir dizi ameliyat geçirdi. Karaciğerinde zedelenme ve böbreklerinde hasar meydana geldi. Şu anda diyalize girmesi gerekiyor ve yaşam mücadelesi devam ediyor. Kurban, İsgent'in köpeği 'Papi'ye olan bağlılığına vurgu yaparak, "Efsun canıyla uğraşırken bile köpeğini unutmaması bizi çok etkiledi" dedi ve İsgent'in köpeğini kendilerine teslim ettiklerini söyledi.

Efsun İsgent'in hayvanseverliğine dikkat çeken Kurban, İsgent'in kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarını beslemek için Zigana'ya her hafta gittiğini ve bunun için bazen kredi çektiğini belirtti. İsgent'in çalışan bir kadın olduğunu ve tek izin gününü sokak hayvanlarına ayırdığını vurguladı. Kurban ayrıca olay yerine gittiklerinde İsgent'in mama verdiği kedilerin arabasının etrafında toplandığını ve onu beklediğini ifade etti.