Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın Yunan Belediye Başkanları ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da katıldığı etkinlik ile ilgili paylaşımında “Ekümenik” ifadesini kullandı. Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, “Ekümenik tiyatrosunu izledik. Buna seyirci kalmayacağız” dedi.

CHP’li Mudanya Belediyesi, “Mübadelenin 100. yılında Türk-Yunan Buluşması Mudanya’da” başlıklı bir etkinlik düzenledi. Yunan belediye başkanları ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’nun da katıldığı organizasyonda, katılımcıların yaptığı konuşmalardan sonra zeytin fidanları dikildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, etkinlik sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği, İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos ve Kuzey Yunanistan Orta Makedonya geniş bölgesinden 38 belediye başkanıyla Tirilye’de Taş Mektep’te bir araya geldik.” dedi.

EKÜMENİK İFADESİNİ KULLANDI, SONRA SİLDİ

Bartholomeos için ‘ekümenik’ ifadesi kullanan Türkyılmaz, 15.36’da yaptığı sosyal medya paylaşımını kısa süre sonra sildi. 17.02’de yeni bir açıklama yayımlayan Başkan Türkyılmaz, bu sefer ‘ekümenik’ ifadesini kullanmadı.

BİDEN DA AYNI İFADEYİ KULLANDI

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın “Ekümenik” ifadesini kullanmasının ardından konuya ilişkin bir açıklama yapan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, sert tepki gösterdi. Kimlerin kimlerle iş tuttuğunun aşikar olduğunu ifade eden Yazıcı, “ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da ağırladığı Fener Rum Patriği Bartholomeos’ya, Türkiye’nin kuruluş senedi Lozan’a aykırı olmasına rağmen ‘ekümenik’ ifadesini kullanmıştı. Bugün payitaht şehri Bursa’mızın güzide şehri Mudanya’da bir tiyatroya sahne oldu. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz bunu bilinçli olarak mı yaptı bilinçsiz olarak mı yaptı bilemiyoruz ancak, Yunan Belediye Başkanlarını şirin gösterme çabasıyla birlikte megali ideanın bu paslı hançeri Ekümenikliği kabul etmeyeceğimizi bilmesini isteriz” dedi.

BAZILARI BU OYUNA ALET OLUYOR

Hristiyan dünyasında geçmişten gelen iki ana akım bulunduğunu ifade eden Yazıcı, “Roma İmparatorluğu’nun kurduğu Katolik Vatikan Kilisesi ve İstanbul’da Roma’dan ayrılan Doğu Roma’nın kurduğu Ortodoks Kilisesi. Türkçe karşılığı evrensel anlamına gelen Ekümenik kelimesi de dünyadaki Ortodoks kiliseleri üzerinde hakimiyet kurmayı hedefler. Bizans, Fener Rum Patrikhanesi’ne verdiği güç ve destekle bu kilisenin Ekümenik bir kilise olduğunu iddia etmiş ve bu suretle diğer Hristiyan kiliseleri üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışmıştır. Yani Fener Rum Patrikhanesinin ekümeniklik statüsü, dini ve ilahi gerekçelerden değil tamamen Bizans’ın siyasi emellerinden kaynaklanmıştır. Sözde Patrik’in özde Metropolitin Ekümeniklik iddiası tüm dünya Ortodoksları dini lideri olduğudur ki gerçekte asla böyle değildir, zira başta Rusya olmak üzere dünyada başka Ortodoks Hristiyan kiliseleri var ve İstanbul’daki Metropolitin Ekümeniklik iddiasını kabul etmiyor. Ancak bu iddia başta Yunanistan olmak üzere belli odaklar tarafından İstanbul’da tıpkı Vatikan gibi bir Ortodoks Hristiyan Ekümenik Devleti oluşturma ve Türkiye’yi parçalama amaçlıdır. 200 yıldır Megali İdea hedefinden vazgeçmeyen Yunanistan işte bu yüzden, AB ve ABD’den aldığı destekle Ekümenik sıfatında ısrar etmektedir. Bazıları da bu oyuna alet olmaktadır. Lozan Anlaşmasının bu kapsamdaki hükümlerini uygulamaya tüm Türk vatandaşlarını davet ediyoruz. Ekümeniklik yok, Patrikhane değil kilise, Patrik değil Metropolit” diye konuştu.

AMACINIZ NE?

Hayri Türkyılmaz’dan bir açıklama beklediklerini de ifade eden Yazıcı, “Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu konuyla ilgili ivedi şekilde açıklama yapmak zorundadır. Amacı nedir? Bilinç altının dışa vurumu mu? Yoksa insanların bilinçaltına bu mesnetsiz planları aşılamak mı? Sayın Başkan şunu da iyi bilmelidir ki 2200 yıllık devlet geleneğine sahip necip Türk milleti bu oyunlara asla gelmez. Daha önce de bu konuyu pek çok kez dile getirdik, bugün de konu Bursa’mız, Mudanya’mız olduğu için yineliyoruz. Yunanları şirin göstermeye çalışan, Ekümenikliği dayatan zihniyet, asla emellerine ulaşamayacaktır” dedi.