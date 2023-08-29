Eylül ayı geldi çattı. Sizler için pazarın nabzını tutuyoruz. Bakalım pazarda meyve, sebze fiyatları nasıl? Üretici ve tüketici, pazar fiyatlarından memnun mu? Hangi meyve sebze kaç liradan satılıyor?Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa pazarında bir esnaf, pazar fiyatlarından memnun olduğunu belirterek, “Kızılcık 40 TL-50 TL. Ejder meyvesi 30-40-50 liraya var, boyut olarak önemli ama çok güzel bir meyve, bunlar tatlı cinsleri. Freng üzümünün şekere, tansiyona ve kolesterole çok faydası var, kilosu 140 TL, paket olarak 40 TL. Biz satış olarak memnunuz, vatandaşta memnun. Bu meyveleri üretmek çok zor” dedi.

https://youtu.be/yAp95SCx95I

“VATANDAŞ FİYATLARDAN NASIL MEMNUN OLSUN?”

Bursa pazarındaki diğer esnaflar ise, “Fiyatlar geçen hafta ile aynı hepsi. İncir yeni başladığı için biraz pahalı. Diğer meyve fiyatları geçen hafta ile aynı. Mandalina yeni geldi ve kilosu 40 TL, beklediğimden ucuz başladı. Vatandaş memnun değil, diğer masraflarla birlikte meyve almaları zor oluyor. İşler düşüşte. Yazın ortasında biberler 50 TL, fasulye 70-80 lira, domates ve salatalık 20 liradan başlıyor. Bu vatandaş nasıl memnun olsun? Biz esnaf olarak ortada kalıyoruz. Müşteri haklı, adam 7.500 TL maaş alıp 80 liraya fasulye alamıyor. Vatandaşın işi çok zor. Kavunun kilosu 25 TL, karpuzun kilosu 13 TL. Geçen hafta karpuz 10 liraydı. Biz memnun değiliz. Bu sene böyle.” diye konuştu.