Belediye Başkanı Yılmazcan: ’Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?’’Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ın Çadırkent ziyafetinde bir vatandaşa, ‘’Ben olmasam bu çadırda kalabilir misiniz?’’ demesi tepki topladı.

Çadırkentte vatandaş ile tartışmaya giren Yılmazcan, memnun olmadığı bir konuyu dile getiren kişiye, "Daha ne yapalım, ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?" dedi.

Vatandaştan ise yanıt, "Bu çadırları devlet kurdu. Sen bir gün gelip buraya vatandaşın halini hatrını sordun mu?" şeklinde gelince Yılmazcan, ‘’bu çadırları ben getirttirdim. Kim getirtti? Hepiniz bu çadırlarda kalıyorsunuz, benim getirdiğim çadırda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma" diye tepki gösterdi.

Görüntüler sosyal medyada tepki uyandırdı.