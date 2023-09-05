Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde eylül ayı belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleşti.

Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen eylül ayı meclis toplantısında Plan Bütçe Komisyonu Raporu, İmar Komisyonu Raporu, Ek Bütçe Yapılması, Şartlı Bağış Kabulü olarak 4 gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, eylül ayı meclis toplantısında alınan kararların Pazaryeri ilçesine hayırlı olması dileklerinde bulunup meclis üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.