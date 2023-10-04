Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hizmet veren Devlet Hastanesine 5 pratisyen tabip ataması gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığının ’112.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura’ları çekilirken Pazaryeri ilçe Devlet Hastanesine 5 pratisyen tabip ataması gerçekleşti. Pazaryeri Devlet Hastanesine Dr. Halil Metin, Dr. Serpil Özbey, Dr. Hikmet Emre Can ve Dr. Alper Murat İpek yeni atama kararı ile göreve başlarken, Acil Servise 5, aile hekimliğinde 5, toplum sağlığında 1, 2 diş hekimi ve 1 dahiliye uzmanı olmak üzere hastanede doktor sayısı 15’e yükseldi.