Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine, Sağlık Bakanlığınca iç hastalıkları uzman doktoru atanmasıyla birlikte 10 yataklı dahiliye servisi kuruluyor.

Bilecik Vali Yardımcısı ve Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, ilçede eğitim kurumlarına yapılan yatırımların devam ettiğini belirterek sağlık yönünden de eksikliklerin giderildiğini söyledi. Sağlık Bakanlığınca Pazaryeri ilçesine Temmuz ayında 1 aile hekimi, 1 iç hastalıkları, 1 tabip ataması gerçekleştiğini vurgulayan Kaymakam Altay, Pazaryeri Devlet Hastanesinde 10 yataklı dahiliye servisinin kurulduğunu ve önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine açılıp, dâhiliye servisinin açılmasıyla birlikte diğer ilçe ve illere hasta sevklerinin azaltacağını ifade etti. Pazaryeri ilçesinde sağlık hizmet kalitesini bir adım daha ileriye taşındığını söyleyen Kaymakam Altay, göreve yeni doktorlara hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Pazaryeri ilçesine desteklerinden dolayı Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı’ya ve Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’e teşekkür etti.