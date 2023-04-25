Bilecik’te 4 tane AK Partili belediyelerden biri olan Pazaryeri Belediyesi, hizmet sorumluluk bölgesi dışındaki ilçe köylerine bünyesindeki iş makinalarıyla destekte bulunmaya devam ediyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde vatandaşların talepleri doğrultusunda köye yeni bir meydan kazandıran Pazaryeri Belediyesi yaptığı çalışmayla yapılan meydan köye gelen misafirler ve camiye ibadet için gelen vatandaşlar tarafından otopark ve çocuklara oyun alanı olarak kullanılacak.

Gümüşdere Köyü'nde kullanılmayan eski köy okulunun çevresini kendi imkanlarıyla temizleyen köylüler, okul etrafının çamur olmaması için Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’den konuyla ilgili yardım istedi.

Köylülerin yardım talebine duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, köy okulu çevresinde çalışma yaparak okulun etrafına otopark yapılması ve çocukların oyun oynayabileceği bir alana çevirdi.

Köy sakinlerinden Faruk Bilgen, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in destekleriyle Bursa ile Pazaryeri ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde kurulu köyün otopark ile çocukların oyun oynayabileceği bir meydan olduğunu belirterek, köy sakinleri adına teşekkür etti.