Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2004 yılından beri Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten ve öceki gün hayatını kaybeden Harun Hasan İphar son yolculuğuna uğurlandı.

Pazaryeri’nde 19 yıldır kurucusu olduğu Ziraat Odası Yönetim Kurulu başkanlığı görevini yürüten 68 yaşındaki Harun Hasan İphar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pazaryeri ilçesinde çiftçi dostu olarak bilinen ve hasat zamanı üreticilerin yüksek ücret kazanması için çalışan Harun Hasan İphar’ın cenazesi Mescit Camiinde İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik’in kıldırdığı cenaze namazı sonrası ilçe kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Harun Hasan İphar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.