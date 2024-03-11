Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Sosyal ve Kültürel etkinlikler kapsamında gezi turlarını sürdürürken, ilçedeki 92 genç İstanbul’un tarihi mekanlarını gezdi.
Geçtiğimiz gün ilçe kadınlarına yönelik 2 gün boyunca İstanbul gezisi düzenleyip kadınların gönlünü fetheden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçe gençlerini unutmadı. Pazaryeri’li gençler, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından düzenlenen Sosyal ve Kültürel etkinlikler kapsamında İstanbul’un tarihi mekanlarını gezdi.
Kaynak: iha