Kütahya’da düzenlenen iller arası 14. Fuar Kick boks şampiyonası sona ererken turnuvada Bilecik’in Pazaryeri Spor Kick Boks takımı 8 madalya ve 3 kupa kazandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 19-20 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen turnuvaya 12 il, 38 kulüp ve 680 sporcu katılırken, Pazaryeri Spor Kick Boks takımından 13 sporcu mücadele etti.

Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi ve antrenörleri Fehmi Piliç, “Öğrencilerimin başarısından dolayı gururluyum nüfusumuzun az olmasına rağmen birçok gencimizi spora alıştırdık şimdiye kadar 500'ün üzerinde lisanslı sporcu ilçemizden çıkardık ve sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Bilecik’i ve Pazaryeri ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Kütahya maçına katılmamızda bize maddi manevi her türlü desteğini veren Pazaryeri Belediye başkanımız Sayın Zekiye Tekin’e, sporcularımızın eğitim alması için Bize Halk eğitim üzerinden Kurs açan Pazaryeri Kaymakamımız Sayın Ferhat Altay’a, antrenman yapmamız için bize salon tahsis eden ve malzeme desteği sağlayan Bilecik gençlik ve spor il müdürümüz Sayın Yasin Özdemir’e, sporcularım ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.