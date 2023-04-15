Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki sporcular Uşak’ta 11-14 Nisan’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Okullar Kick Boks Şampiyonasından madalyayla döndü.Sedat CEYLAN (BİLECİK İGFA)

Uşak GSİM Merkez Spor Salonu' nda yapılan turnuvaya Pazaryeri ilçesinden, Pazaryeri Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ecenaz Metin, Fatmagül Yağcı, Yağmur Güçlü ve Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Orta okulu öğrencisi Ali Kara Bilecik’i temsilen katıldı.

Yapılan müsabakalarda Ali Kara 69 kg üstü yıldız erkekler point fighting branşında Türkiye 3.sü oldu.

Kick Boks Bilecik il temsilcisi ve antrenörü Fehmi Piliç"Şükür bir şampiyonadan daha madalya ile döndük bizi maddi manevi her konuda destekleyen Pazaryeri belediye başkanımız Sayın Zekiye Tekin ve il spor müdürümüz Sayın Yasin Özdemir’e sonsuz teşekkürlerimizi sunar, Turnuvada Bilecik’imizi temsil eden sporcularımızı kutlarım" dedi.