Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 81 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar çömlekçilik mesleğini köylerine gelen ziyaretçilere tanıtmaya devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in en çok ziyaret edilen köylerinin başında olan Kınık Köyü Türkiye’nin her ilinden ziyaretçileri ağırlamaya devam ederken, köyde bulunan çömlek ustaları atölyelerinin kapılarını ziyaretçilere açıp mesleğini tanıtmayı sürdürüyor.

Bilecik’te 146 yıldır çömlekçilik sanatının yaşatıldığı Pazaryeri ilçesinin Kınık köyünde çömlekçilik mesleğinde 68 yılını tamamlayan 81 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar çömlek atölyesinin kapılarını ziyaretçilere açıp çömlek sanatını ve çömlek yapımını hakkında ziyaretçileri bilgilendiriyor.