Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde “Ulu Çınarlar” projesi çerçevesinde emekli din görevlileri ziyaretleri devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumun her kesimine hitap etmek ve kuşaklar arası kaynaşmayı sağlamak amacıyla başlatmış olduğu “Ulu Çınarlar” projesi çerçevesinde Pazaryeri’nden emekli din görevlileri ziyaret edildi. Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, ilçedeki din görevlileri ile birlikte Bozcaarmut Köyünde ikamet eden emekli öğretmen Ali Özer’i ziyaret ederek, bilgi ve tecrübelerinden istifade ettiler. Müftü Dr. Şerif Gedik, emekli öğretmen Ali Özer’e misafirperverliği ve yapmış oldu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.