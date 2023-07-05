Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatıyla ilçe Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce depremzedeler yararına düzenlenen Eğitim Şenliği ve kermeste toplanan bağışlar, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesabına yatırıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, 6 Şubat’ta 10 ili etkileyen deprem felaketinde yaraları sarmak adına ilçede eğitim şenliği ve kermes düzenlendiğini belirterek kermesten 367 bin 637 lira 35 kuruş gelir elde edildiğini açıkladı.

Kaymakam Altay, 2 gün boyunca süren satışlardan toplanan bağışların depremzedeler yararına açılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesabına aktarıldığını, toplanan bağışın deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve öğrencilere ulaştırılacağını kaydetti.