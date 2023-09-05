Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, göreve geldiği 3 Eylül 2021 yılından bu yana eğitim başta olmak üzere 2 yılda 86 milyonluk yatırımım kazandırıldığını söyledi.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı geçtiğimiz gün yayımlanan Mülki İdare Amiri atama Kararnamesi ile Rize’nin Ardeşen Kaymakamına atandı. Kaymakam Altay, Pazaryeri’nde görev yaptığı 2021 yılı ile 2023 yılları arasında devlet yatırımları dışında 86 milyon liralık yatırım kazandırıldığı anlatarak, "Pazaryeri ilçesinde eğitim başta olmak üzere, kamu binaları, spor, kırsalda yaşam kalitesini arttırma, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme, somut girişim, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatma, 37 okul, 37 fabrika kardeş okul, Pazaryeri Sanayisi Kalkınma Projeleri olmak üzere birçok projenin ilçeye kazandırdı. Pazaryeri ilçesine kazandırılan 86 milyonluk yatırımın 6 milyonu ilçedeki projeler, 80 milyonu ise ’Yeni Sanayi Üssü Pazaryeri Projesi’ çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesinde yapıldı. Hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum değerli Pazaryeri halkına, ilçeye destek veren sanayici yatırımcılara, ilçemize desteklerini esirgemeyen Bilecik Valimiz Şefik Aygöl ve önceki dönem Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’ya teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ederim” dedi.