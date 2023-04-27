Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde üretilen Pazarcık helvası ve Pazarcık bozasından sonra el yapımı organik dondurması da vatandaşlardan talep görüyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde havaların ısınmasıyla dondurma sezonu biraz geç de olsa başlarken ilçeden temin edilen günlük sütler dondurmalara lezzet katıyor.

Pazaryeri ilçesinde 87 yıl, 4 kuşaktır boza ve helvam üretimi gerçekleştiren Soydan Boza yaz aylarında da organik dondurmaya üretmeyi sürdürüyor.

Kışın boza ve helva yazın ise dondurma yemeğe Bursa, Bilecik, Eskişehir ve birçok ilden vatandaşlar geliyor.

Bursa’dan Pazaryeri ilçesine dondurma yemeğe geldiğini söyleyen Musa Demirel, "Pazaryeri’nin meşhur dondurmasının adını duyup yemeğe hayal ediyorduk, tadına bakmak için Bursa’dan kalktık geldik" dedi. Demirel, Pazaryeri ile meşhur Pazarcık Soydan Bozası ve helvasının tadına bakmayı hep düşündüklerini belirtirken, dondurmasının da meşhur olduğunu duyunca hele tahinli, kestaneli dondurma. Bu lezzet bu tada bakmak için Bursa’dan özel olarak geldiğini ifade etti.