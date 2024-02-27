Pegasus Hava Yolları, ‘Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi’ni en yüksek seviye başarıyı temsil eden altın seviyede almaya hak kazandığını ve hava taşımacılığı alanında, Genel Müdürlük ve Uçuş Hizmetleri kapsamında bu belgeyi alan ilk şirket olduğunu açıkladı.

Havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen çalışmalarıyla dikkat çeken Pegasus Hava Yolları, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Bureau Veritas iş birliğiyle geliştirilen ‘Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi’ni en yüksek seviye başarıyı temsil eden altın seviyede almaya hak kazandı. Yapılan açıklamaya göre, denetimi başarıyla tamamlayarak havayolu taşımacılığı alanında genel müdürlük ve uçuş hizmetleri kapsamında toplam 7 bin 500’ü aşan çalışanıyla faaliyetlerini yürüten Pegasus; hava taşımacılığı alanında, Genel Müdürlük ve Uçuş Hizmetleri kapsamında bu belgeyi alan ilk şirket oldu. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Bureau Veritas iş birliğiyle geliştirilen ‘Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi’; işletmelerin sürdürülebilir iş uygulamalarındaki yeşil taahhütlerini doğrulamak, teşvik etmek ve yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla veriliyor.

Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi almaya hak kazanan şirketler; Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İletişim ve Katılım, Müşteri Geri Bildirim Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Ortam Koşulları ana başlıkları altında, bağımsız bir denetim sonrası bu belgeyi almaya hak kazanıyor. Belge sahibi şirketler; çevresel etki yönetimi konusunda yaptığı çalışmaları şeffaf bir denetim sürecine açarak, sektörde sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahip olmanın yanı sıra artan müşteri memnuniyeti ve kurumsal itibar konularında da bir adım öne çıkıyor. Belgenin diğer avantajları arasında ise bugünün değerleriyle uyumlaştırma, yeni müşteri kazanma, yeni ürün ve hizmet sunabilme yer alıyor. Denetimleri gerçekleştiren Bureau Veritas, 140’tan fazla ülkede, laboratuvar testlerinden, gözetim ve sertifikasyon hizmetlerine kadar pek çok alanda farklı sektörlerde hizmet veriyor.