Uçuş ağını her geçen gün genişleten Pegasus Hava Yolları, Ankara-Lizbon uçuşlarını başlatarak iki başkenti birbirine bağlıyor.

’’Türkiye’nin dijital hava yolu’’ sloganıyla faaliyet gösteren Pegasus, Ankara-Lizbon uçuşlarını başlatarak iki başkenti birbirine bağlıyor. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Lizbon’a haftada 3 frekans düzenlenecek seferlerin ilki 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Şirketin Portekiz’deki ilk noktası olan Lizbon’a Ankara’dan gerçekleştireceği uçuşların biletleri 89,99 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü ve Pegasus yetkililerinin katılımıyla ilk uçuşa özel olarak Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleştirilen törene; Portekiz Büyükelçiliği’nden Misyon Şefi Yardımcısı João Macedo ve Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Celeste Mota ile birlikte SHGM Hava Ulaştırma Daire Başkanı Mehmet Sefa Ceyhan, Esenboğa Havalimanından Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yavuz Doğan, TAV Esenboğa Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer ve TAV Esenboğa Havalimanı Genel Müdür Yardımcısı Alp Karayalçın da katıldı.

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, yaptığı konuşmada, “Pegasus, Türkiye’nin turizm potansiyeli ve rakamlarında çok önemli rol oynuyor. Açtığımız her hatla ülkeleri ve destinasyonları kültürel ve ekonomik olarak birbirine bağlıyoruz. Ankara-Lizbon rotamız bu amacımızı ve rolümüzü Portekiz’e de genişletmemize yardımcı olacak. Ankara-Lizbon hattımızın hizmete girmesi, uçuş ağımız için hem yeni bir destinasyonu hem de yeni bir ülkeyi temsil ediyor. Bu hattımızla ayrıca iki ülke başkentlerini birbirine bağlıyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Lizbon, renkli kültürü ve konukseverliğiyle tatil ve iş amaçlı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye’nin başkenti ve en kalabalık ikinci şehri olan Ankara ise tarihimizi, kültürümüzü ve Türk misafirperverliğini yansıtan, modern bir metropol. Bu sebeple, önümüzdeki yıllarda Portekiz’le Türkiye arasında yüzbinlerce turist taşıyacağımıza inanıyoruz. Başta Türkiye ve Portekiz Sivil Havacılık Otoriteleri olmak üzere, bu yeni güzergahın açılmasını mümkün kılan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Portekiz Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı João Macedo ise “Ankara-Lizbon uçuşları sadece iki şehir arasında değil, iki başkent arasında olacak. Bu yeni bağlantı sayesinde her iki ülkenin de birbirini çok daha iyi tanıyacağına eminim. Turizm ve ticaret için büyük fayda sağlanacak, ancak sonuçta önemli olan ve gelecekte de sürecek olan bu insani temaslardır. 30 yılı aşkın süredir büyüyen ve büyümeye devam eden bir hava yolu olarak, Pegasus Hava Yolları’na bu girişimde başarılar diliyor ve büyümeye devam edeceğini umuyorum” şeklinde konuştu.