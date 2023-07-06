Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, 7-9 Temmuz tarihleri arasında 662’incisi gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde altın kemeri Antalya’ya getirmek için mücadele edecek.ANTALYA (İGFA) - Ata sporu yağlı güreşe yetiştirdiği sporcular ve bünyesinde bulundurduğu başpehlivanlar ile Türkiye’nin en önemli yağlı güreş kulüpleri arasında adını yazdıran Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, 662’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri hazırlıklarını tamamladı. 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri için sıkı bir kamp dönemi geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi başpehlivanları, altın kemeri yine Antalya’ya getirmek istiyor.

BÜYÜKŞEHİR’İN 13 BAŞPEHLİVANI MÜCADELE EDECEK

661’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mustafa Taş başta olmak üzere İsmail Balaban, Cengizhan Şimşek, Turan Balaban, Mustafa Batu, Yusuf Can Zeybek, Osman Aynur, İbrahim Çoraman, Serkan Serttürk, Şahali Kurt, Menderes Saltık, Mustafa Doğan Özkaya ve Mustafa Kemal Karaboğa’yı bünyesinde bulundan Antalya Büyükşehir Belediyesi başpehlivanları altın kemer mücadelesi verecek. Büyükşehir Belediyesi başpehlivanlarında hedef yine altın kemeri Antalya’ya kazandırmak.

TOPLAMDA 64 SPORCUSU ER MEYDANI’NDA

Büyükşehir Belediyesi güreşçileri başpehlivanlık yanı sıra diğer alt boylarda da iddialı. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün yaklaşık 300 güreşçisi bulunurken, Kırkpınar’a mücadele etme hakkını kazanan 51 güreşçisi farklı boylarda kol bağlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni toplamda 64 güreşçisi Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda Antalya’yı temsil edecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 662’nci Kırkpınar Güreşleri’nde mücadele edecek tüm sporculara başarılar dileyerek, “Güreş severlerin büyük bir heyecanla beklediği güreşlerde hedefimiz yine Antalya’mıza altın kemeri getirmek. Çok güzel mücadeleler bize bekliyor. Başta kendi sporcularımız olmak üzere Er Meydanı’na çıkacak tüm pehlivanlara başarılar diler, sakatlıksız, keyif dolu güreşler dilerim” dedi.