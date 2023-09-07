Durum komedilerinin zirve yaptığı "Pembe Pırlantalar" adlı eserde, sahne trafiği ustaları Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Lemi Filozof, Cansu Tosun ve Billur Yazgan ile renkleniyor.BALIKESİR (İGFA)- “Pembe Pırlantalar”, çağdaş dünya tiyatrosu ile Türk tiyatrosu arasında bir köprü kuracak bir repertuar takip eden Epizot Yapım'ın sahneye taşıdığı yeni oyun.

Serkan Üstüner’in yönettiği, Michael Pertwee’nin yazdığı ve Gencay Gürün tarafından çevirilen iki perde komedi ‘Pembe Pırlantalar bu sezon izleyenleri kahkahaya boğacak.

Bu oyun, Biri, kendi halinde yaşayan ve kadınlarla ilişkilerinde oldukça acemi, diğeri ise çapkın, yaşamayı ve parayı seven iki kuyumcu ortağın hayatlarının bir gecede gelişen ilişkilerini, çapkın ortağın, arkadaşının evini , arabasını ve hatta ismini de kullanarak yaşadığı kahkaha dolu maceranın polisiye tadında bir komedi ile sunuyor.