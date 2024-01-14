ŞEHİT ÜSTEĞMEN DELEN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Törende oğlunun tabutuna sarılan şehidin babası Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" dedi

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, dün memleketi Aksaray'a getirildi. Cenaze bugün de babaevindeki helalliğin ardından tören için Ulu Cami'ye getirildi.

Törene Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ve binlerce kişi katıldı



'SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM KOÇUM'

Delen'in birliğinden gelen askerlerin de katıldığı törende baba Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" diyerek oğlunun tabutuna sarıldı. Oğlu ile son olarak şehit olduğu gün konuşan anne Zeynep Delen de tabuta sarılıp, "Koçum, seni böyle mi görecektim" deyip, gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin 8 aylık hamile kız kardeşi Büşra Aslan ise kardeşinin fotoğrafını öpüp, ağladı. 4 kardeşi bulunan şehidin kardeşlerinden Okan Delen de törende ağabeyinin asker şapkasını taktı. Törenin ardından şehit Delen'in cenazesi, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.



ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KÖROĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun (30) cenazesi, memleketi Giresun'da dualarla toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, şehit oldu. Köroğlu'nun cenazesi, Şırnak'ta 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. Şehit Köroğlu için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende şehidin annesi Fatma Köroğlu ile kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin halası, yeğeninin Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayarak ağıt yaktı. Alanı dolduran vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı, tekbir getirdi. Törene şehidin babası Şerif Ali, annesi Fatma Köroğlu, kız kardeşleri Elvin Yayla, Emine Güneş, Eda Köroğlu'nun yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temur, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işıkgezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Köroğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Çatakkırı köyünde dualarla toprağa verildi.

SÖZLEŞMESİNİ 2 GÜN ÖNCE YENİLEMİŞ

Bu arada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008 yılında Şırnak'ta dağlık arazide terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düştüğü öğrenildi.

Şehit Köroğlu'nun yılbaşında uzman çavuşluğu görevini bırakıp, sivil hayata dönme kararı aldığı, ancak bu kararından vazgeçip, şehit olmadan 2 gün önce askeri sözleşmesini yenilediği belirtildi.

ŞEHİT ATAR, MEMLEKETİ ORDU'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın (22) cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Murat Atar için memleketi Ordu'nun İkizce ilçesindeki Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Muammer Erol, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Garnizon Konutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, askeri ve mülki erkan, şehidin annesi Selma Atar, kardeşleri ve yakınları katıldı.

2 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ

Şehit Atar'ın annesi Selma Atar ve kardeşleri, duaların okunmasının ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Atar'ın cenazesi, Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Bolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkisindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Bekar olan şehit Atar'ın, 2 ay önce göreve başladığı bildirildi. 4 kardeş olan şehit Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞEHİT BATUR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI; KARDEŞİ: AĞLAMAYACAĞIM, DİK DURACAĞIM

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, "Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, şehit oldu. Şehit Batur'un cenazesi, merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde baba Cuma ve anne Hatice Batur'un yaşadığı evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Himmetli köyünde tören düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, tabutunun önünde fotoğraf çektirdi. Batur, "Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi.

'KUZUM SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM'

Törende şehidin annesi ile babası, oğullarının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Anne Hatice Batur, "Kuzum seni böyle mi görecektim?" dedi. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Batur'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.