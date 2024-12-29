Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla teröristlere ait bir mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu malzemelere ulaşıldığı belirtildi:

• 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği

• 10 adet misket tipi el bombası

• 3 adet savunma tipi el bombası

• 150 adet 5,56 mm mühimmat

• 6 adet M16 şarjörü

• 4 adet plastik şarjör

• 1 adet dürbün

• 1 adet hard disk

• 2 adet cep telefonu

• 1 adet fotoğraf makinesi

• 1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti

• 1 adet termal kıyafet

• 1 adet hücum yeleği

• 7 adet gaz maskesi

• 2 adet jeneratör