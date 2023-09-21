Pendik’te otomobil içerisindeki şahıs ya da şahıslarca tarafından bir baklavacı dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Dükkana silahla ateş edilen anlar ile yoldan geçen vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te Kaynarca Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre otomobil içerisinde bulunan kişi veya kişilerce baklavacı dükkanına bilinmeyen nedenle silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının olduğu anlarda dükkanın yanında bulunan bir kadın bacağından yaralandı. Olayın ardından silahlı saldırganlar otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Saldırı anı çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştirecek olan şahısların bulunduğu otomobil dükkanın yakınındaki yollarda ilerliyor. Otomobilden dükkana silahla ateş edildiği esnada kaldırımda yürüyen iki kadın panikleyerek kaçıyor.