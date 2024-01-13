Pendik’te metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Metruk binanın 3’üncü katı alev alev yanarken, boş olması nedeniyle yangında ölen yada yaralanan olmadı. Yangın ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.30 sırlarında İstanbul Pendik İlçesi, Batı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı şahısların ateş yakması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede 4 katlı binanın 3’üncü katını alevler sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Binada kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.