Pendik’te husumetli iki taraf arasındaki sözlü tartışma yerini taşlı-sopalı kavgaya bıraktı. Kavgada hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik’te Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Taşlar sopalar havada uçuşurken, hafif ticari aracın saldırma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak grubu yatıştırdı. Kavgaya karışan şahısların gözaltına alındığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.