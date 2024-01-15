Pendik’te madde bağımlısı şahısların kaldığı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Metruk binadaki bir daireden dumanlar yükselirken, binanın boş olması nedeniyle yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 03.30 sırlarında İstanbul Pendik ilçesi, Batı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı şahısların ateş yakması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede 4 katlı binayı alevler sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.