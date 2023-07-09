Pendik’te otoyol üzerinde yarışan otomobillerden biri yol üzerinde ilerleyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yarıştığı iddia edilen sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, sabah 07.00 sıralarında Kurtköy Pendik Bağlantı Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kurtköy Pendik Yolu üzerinde Yalçın M. kontrolündeki 34 ERM 582 plakalı Volksvagen marka otomobil ile plakası ve şoförü henüz bilinmeyen Seat marka araç otoyol üzerinde yarıştı. Seat marka araç, otoyolda ilerleyen Zeki Aktaş kontrolündeki 34 TG 7115 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Zeki Aktaş araç içerisinde hayatını kaybetti. Seat marka otomobilin şoförü ise araç plakasını sökerek olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde kalbi durduğu tespit edilen Zeki Aktaş’a olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Aktaş hayatını kaybetti.

Aranması olduğu ortaya çıktı

Volkswagen marka otomobilin sürücüsü olduğu iddia edilen Yalçın M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoförün uyuşturucu madde taşımaktan aranması olduğu ortaya çıktı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçtı

Zeki Aktaş’ın ölümüne sebep olan Seat marka otomobil sürücüsü kaza sonrası aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şoförü yakalamak için çalışma başlattı.