Hizmet içi eğitim programları ile personeli sürekli daha donanımlı hale getirmeyi amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilgi güvenliği eğitimi ile personeli olası siber tehditlere karşı bilinçlendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilgi güvenliği farkındalığı kapsamında, farkındalığı ölçmek amacıyla tüm personelin dahil edildiği geniş kapsamlı bir oltalama (phishing) saldırı simülasyonundan sonra şimdi de personele yönelik "Bilgi güvenliği farkındalık eğitimi" düzenlendi. Personele bilgi güvenliği bilinci aşılamanın hedeflendiği ve 3 gün süren eğitimde siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, kurumun ve çalışanların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla kötü amaçlı yazılımlar, kimlik avı e-postaları, oturum açma bilgilerinin güvenliği, sosyal mühendislik saldırıları gibi pek çok konuya değinildi.

Bilgi güvenliği farkındalık eğitimi ile Büyükşehir personelinin siber tehditlerine karşı daha bilinçli hale getirilmesi sağlanmış oldu.