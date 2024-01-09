Türkiye'nin büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Özellikle batı bölgelerinde havanın aniden soğuması ve kar yağışının başlaması ile kar tatili beklentisi de arttı. Ülkemizin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

TEKİRDAĞ'IN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

Tekirdağ ve Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

EDİRNE'NİN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini açıkladı.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

ÇANAKKALE'DEN KAR TATİLİ HABERİ

Çanakkale genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale Valiliği'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır"