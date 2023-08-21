Petrol Ofisi, yapay zekâ destekli POLAB portalıyla, madeni yağlarında satış öncesi ve sonrasında verdiği laboratuvar hizmetlerini dijitalleştirerek hız, esneklik ve verimlilik sağlıyor. QR kod teknolojisi sayesinde, müşterilerine 20 yıllık veri tabanına erişim imkânı sunarak, ekipman sağlığını artırmayı hedefliyor.

Türkiye madeni yağ pazarının önde gelen şirketlerinden Petrol Ofisi Grubu, her koşulda tam koruma sunan madeni yağlarının, gaz motor yağı, hidrolik yağı, dişli yağı vb. tüm yağ çeşitlerinin analiz raporlama süreçlerini dijitalleştiren POLAB portalını hayata geçirdi. Veri tabanı da dâhil tüm geliştirmelerin şirket tarafından yapıldığı POLAB sayesinde yağ analiz süreçlerinin takibi daha da kolaylaşıyor.

Yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin endüstriyel ekipmanlarının, binek ve ticari araçların, motosikletlerin, iş makinelerinin, gemi makinelerinin sağlığını düşünen Petrol Ofisi; yağ değişim aralıkları optimizasyonu, daha az yedek parça tüketimi, daha az enerji kaybı, karbon ayak izini azaltma gibi faydalarla müşterinin yanında oluyor. Müşteri ve ürün grubu özelinde analiz raporlarına erişim esnekliği sağlayan POLAB ile geri bildirimler de doğrudan portal üzerinden alınabiliyor. Madeni yağ analizleri ile ilgili tüm süreci tamamen dijitalleştiren bu çözüm kapsamında laboratuvarlara gönderilen ekipman ve numune kaplarının üzerlerine yerleştirilen QR kod etiketleri ile kolay tanıma, sahada yağ takibi kolaylığı gibi imkânlar da sunuluyor. Yapay zekâ teknolojisini madeni yağlarda laboratuvar süreçleri ile buluşturarak “Bugünden Yarına Hazır” sloganını pekiştirmiş oluyor.

Hız, esneklik, verimlilik ve sadeleşmenin artırılmasının hedeflendiği projede büyük veriden de faydalanarak, müşteri ekipmanlarının yağ değişim ve numune alım periyotlarında optimizasyon yapılması hedefleniyor.