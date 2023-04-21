PEUGEOT, yeni 408’in uluslararası lansmanına Çin pazarında 408X ile devam ederken, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’nda ayrıca PEUGEOT’nun gelecek vizyonunu yansıtan PEUGEOT INCEPTION CONCEPT’i de Asya’da ilk kez bu fuarda sergiledi.

ÇİN (İGFA) - PEUGEOT, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’nda biri seri üretim biri de konsept olmak üzere iki özel tanıtım gerçekleştirdi. Avrupa’da olduğu kadar Asya’da da yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408, Çin pazarındaki 408 modeliyle karışmaması adına modeli 408X olarak adlandırıyor. 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’nın yıldızlarından biri olan PEUGEOT 408X, C-segmentinin üst noktasında konumlanıyor ve hem markanın tarihinde hem de mevcut küresel otomotiv pazarında PEUGEOT tasarımcılarının ve mühendislerinin yaratıcılığını benzeri görülmemiş bir fastback siluetinde yansıtıyor. PEUGEOT 408X, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi Çin ve Asya’da da türünün ilk örneği olmasıyla dikkat çekiyor.

Verimlilik ve akıllı elektrifikasyon odaklı PEUGEOT mühendisliğinin mükemmelliğini gözler önüne seren 408X, en güncel nesil PEUGEOT i-Cockpit ile sürüş keyfi ve sezgisel bir kullanım sunuyor. PEUGEOT 408X, Çin’in merkezindeki Chengdu’da yer alan PEUGEOT Dongfeng Fabrikası’nda üretiliyor. Ocak ayından bu yana Çin pazarında satışa sunulan PEUGEOT 408X, çok sayıda müşteride merak ve ilgi uyandırdı.

PEUGEOT, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’nda ayrıca PEUGEOT INCEPTION CONCEPT’i de Asya’da ilk kez sergiledi. Geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas’ta düzenlenen CES’te dünya tanıtımı yapılan ve ardından Avrupa’da tanıtılan konsept otomobil, PEUGEOT’nun gelecek vizyonunun gerçekçi bir ifadesi olarak öne çıkıyor. Kedi duruşu ve çekici tarzı ile tamamen yeni tasarım dili, devrim niteliğindeki iç mekan ve benzeri görülmemiş sürüş hissi vaadi ile PEUGEOT INCEPTION CONCEPT, yeni bir çağın habercisi ve markanın gelecekteki elektrikli araçlarına yönelik vizyonunu ortaya koyuyor.

Fuar kapsamında bir açıklama yapan PEUGEOT CEO’su Linda Jackson; “PEUGEOT 408X ve PEUGEOT INCEPTION CONCEPT, PEUGEOT’nun yenilikçi yaklaşımını mükemmel bir şekilde gösteriyor. Markanın; ‘Göz Alıcılık’, ‘Duygu’ ve ‘Mükemmellik’ olmak üzere üç değerini en iyi şekilde yansıtıyor. Muhteşem tasarımları ve çekicilikleri ile bu iki araç, PEUGEOT’yu en iyi şekilde ifade ediyor ve Çinli müşterilerin ilgisini çeken çok özel bir ışık yayıyor” dedi.