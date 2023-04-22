Peugeot, yeni 408’in uluslararası lansmanına Çin pazarında 408X ile devam ederken, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’nda ayrıca markanın gelecek vizyonunu yansıtan Peugeot Inception Concept'i de Asya’da ilk kez sergiledi.İSTANBUL (İGFA) - PEUGEOT, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’nda ayrıca PEUGEOT INCEPTION CONCEPT’ide Asya’da ilk kez sergiledi.

PEUGEOT, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’nda biri seri üretim biri de konsept olmak üzere iki özel tanıtım gerçekleştirdi. Avrupa’da olduğu kadar Asya’da da yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408, Çin pazarındaki 408 modeliyle karışmaması adına modeli 408X olarak adlandırıyor.

2023 Şanghay Otomobil Fuarı’nın yıldızlarından biri olan PEUGEOT 408X, C-segmentinin üst noktasında konumlanıyor ve hem markanın tarihinde hem de mevcut küresel otomotiv pazarında PEUGEOT tasarımcılarının ve mühendislerinin yaratıcılığını benzeri görülmemiş bir fastback siluetinde yansıtıyor. PEUGEOT 408X, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi Çin ve Asya’da da türünün ilk örneği olmasıyla dikkat çekiyor.

Verimlilik ve akıllı elektrifikasyon odaklı PEUGEOT mühendisliğinin mükemmelliğini gözler önüne seren 408X, en güncel nesil PEUGEOT i-Cockpit ile sürüş keyfi ve sezgisel bir kullanım sunuyor. PEUGEOT 408X, Çin’in merkezindeki Chengdu’da yer alan PEUGEOT DongfengFabrikası’nda üretiliyor. Ocak ayından bu yana Çin pazarında satışa sunulan PEUGEOT 408X, çok sayıda müşteride merak ve ilgi uyandırdı.